В Рязани на перекрестке улиц 9-я Линия и Ленкома начали устанавливать светофоры

Отмечается, что светофоры на этом участке необходимы, так как здесь наблюдается высокая интенсивность движения, а рядом располагается школа № 34. До конца недели запланированы работы по установке соответствующих дорожных знаков, а затем светофор будет запущен.

В Рязани на перекрестке улиц 9-я Линия и Ленкома начали устанавливать светофоры. Об этом сообщает мэрия.

