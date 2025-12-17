Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
Чтв, 18
Птн, 19
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.70 / 80.50 17/12 15:21
Нал. EUR 94.04 / 94.37 17/12 15:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
439
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 931
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 172
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключат воду 18 декабря
Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 17:00.

В Рязани массово отключат воду 18 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 17:00 по адресам:

  • 1-й Гражданский проезд 4, 5, 7, 9;
  • 1-й Новый проезд 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
  • 1-й Совхозный проезд 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15;
  • 2-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
  • 3-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
  • 4-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
  • 8-го Марта 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.2, 20, 21, 22, 23, 24;
  • Гражданская 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27;
  • Лермонтова 2 (МБОУ Школа № 36), 3, 5/1 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр);
  • площадь Попова 6/6;
  • Попова 3, 3а, 4, 6/1, 8/10, 10/9, 12;
  • Радиозаводская 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 3, 5/17, 7, 8, 9/36;
  • Совхозная 3, 5, 5а, 6, 7, 7 корп.2, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25;
  • Электрозаводская 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 40, 41, 52 (ГКУ Центр занятости населения Рязанской области), 52 (МП Детское питание), 54, 54б, 54 В, 54 г;
  • ЦТП Попова, д.6/6.