В Рязани массово отключат воду 18 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 17:00 по адресам:
- 1-й Гражданский проезд 4, 5, 7, 9;
- 1-й Новый проезд 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- 1-й Совхозный проезд 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15;
- 2-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- 3-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- 4-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- 8-го Марта 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.2, 20, 21, 22, 23, 24;
- Гражданская 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27;
- Лермонтова 2 (МБОУ Школа № 36), 3, 5/1 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр);
- площадь Попова 6/6;
- Попова 3, 3а, 4, 6/1, 8/10, 10/9, 12;
- Радиозаводская 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 3, 5/17, 7, 8, 9/36;
- Совхозная 3, 5, 5а, 6, 7, 7 корп.2, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25;
- Электрозаводская 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 40, 41, 52 (ГКУ Центр занятости населения Рязанской области), 52 (МП Детское питание), 54, 54б, 54 В, 54 г;
- ЦТП Попова, д.6/6.