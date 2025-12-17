Рязань
В Рязани девять улиц остались без горячей воды и отопления
В Рязани девять улиц остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что в связи с ремонтными работами на трубопроводе тепла не будет до 15:00 по адресам:

  • ул. Полевая, д.4;
  • ул. Есенина, д. 112;
  • ул. Яхонтова, д. 15, 3;

До 16:00:

  • ул. Зубковой, д. 19, 19 к1, 19 к2, 19 к3, 20, 20к1, 20к2, 20к3;
  • ул. Трудовая, д. 14/42, 16/29;
  • ул. Рытикова, д. 3, 5/27;
  • ул. Нахимова, д.68;
  • ул. Мусоргского, д. 66, 68;
  • ул. Кутузова, д. 46, 46а.