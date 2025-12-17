В России введут новый ГОСТ для готовой еды в торговле

Роскачество совместно с рабочей группой при Минпромторге разработали проект нового ГОСТа для готовой еды, который сейчас находится на рассмотрении в министерстве. Об этом пишет РБК. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, данный документ вводит впервые четкое определение «готовой еды», которая продается торговыми сетями и сервисами доставки в потребительской упаковке. Проект стандарта включает требования к качеству и безопасности готовой еды, а также устанавливает критерии для производителей, имеющих право на ее выпуск. Эксперты отмечают, что рынок готовых блюд в России демонстрирует стремительный рост, однако инфраструктура в области пищевой безопасности не успевает за его развитием.

В условиях отсутствия прозрачных правил возникают правовые неопределенности, а участники рынка — ритейлеры и рестораторы — продолжают спорить о том, должны ли торговые сети соблюдать те же требования, что и заведения общественного питания.