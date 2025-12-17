В ИК-5 Рязанской области перехватили дрон с телефонами

Сотрудники ИК-5 заметили беспилотный летательный аппарат над территорией исправительного учреждения. При снижении дрона охрана успела его перехватить, сообщили в УФСИН по Рязанской области.

При осмотре БПЛА обнаружили сверток с запрещенными предметами: четыре сотовых телефона и три USB-кабеля, предназначавшиеся для осужденных.

По факту происшествия проводится проверка.