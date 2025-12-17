В Госдуме предложили штрафовать за дискредитацию традиционных ценностей в кино

В Госдуму будет внесен законопроект, который введёт административную ответственность за распространение фильмов, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщил депутат Антон Немкин.

По новому законопроекту, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей могут получить штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора. Штрафы составят до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. При повторных нарушениях суммы штрафов увеличатся.

Кроме того, если сервисы будут распространять фильмы с материалами, противоречащими традиционным ценностям, штрафы составят до 5 тысяч рублей для граждан и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Если такие фильмы будут удалены в течение суток после отзыва прокатного удостоверения, ответственность не наступит.

Законопроект также определяет, что дела об административных правонарушениях будут рассматриваться районными судами, а ответственность не будет распространяться на фильмы, размещенные до принятия закона.