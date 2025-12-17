Ушла из жизни директор Госархива Рязанской области Татьяна Синельникова
Ушла из жизни директор Государственного архива Рязанской области Татьяна Синельникова. Об этом сообщили в группе Главного архивного управление региона.
Ушла из жизни директор Государственного архива Рязанской области Татьяна Синельникова. Об этом сообщили в группе Главного архивного управление региона.
Свою трудовую деятельность она посвятила рязанскому архиву и 38 лет возглавляла Государственный архив региона. За годы работы Синельникова проявила преданность профессии, профессионализм и любовь к истории Рязанского края.
Фото: Главное архивное управление Рязанской области.