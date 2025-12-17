США могут ввести новые санкции против России в ответ на отказ от мирного плана

Администрация Дональда Трампа рассматривает введение новых санкций против российского энергетического сектора в ответ на отказ России от предложенного США мирного плана. Как сообщает Bloomberg, новые ограничения могут затронуть «теневой флот» и компании, экспортирующие нефть. Решение о санкциях еще не принято и зависит от позиции Трампа. Мирный план США вызывает споры из-за нерешенных вопросов по Донбассу, будущему Запорожской АЭС и замороженным российским активам в Европе. Также план включает размещение европейских военных на Украине, что было отвергнуто Россией.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора в ответ на отказ России от предложенного США мирного плана.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, новые ограничения могут затронуть «теневой флот» и торговые компании, через которые Россия осуществляет экспорт нефти. В настоящее время решение о введении санкций еще не принято и зависит от позиции Трампа.

Предложенный американской стороной мирный план вызывает споры, так как остаются нерешенными вопросы по Донбассу, будущему Запорожской АЭС и замороженным российским активам в Европе.

Кроме того, план включает размещение европейских военных на Украине, что ранее было категорически отвергнуто Россией.