Средний доход курьеров в России превысил 100 тысяч рублей

Средний доход курьеров в России растет примерно на 15% в год и в 2025 году стабильно превысил 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование ритейлера X5. Об этом пишет РИА Новости.

За последние три года доля партнеров сервиса до 35 лет выросла до 63%. Треть курьеров совмещают доставку с учебой или другой работой, а более 83% работников — мужчины.

Рост доходов курьеров напрямую связан с увеличением заказов и популярностью готовой еды: за последний год продажи упакованной еды у ритейлера выросли на 30%. Быстрая доставка особенно важна для молодежи: более половины отмечают ее значимость.

Директор по доставке X5 Digital Антон Чемеркин добавил, что почти половина тех, кто однажды попробовал себя в доставке, возвращаются снова. Каждый год это более 30 тысяч человек по всей стране: сервис работает в 158 городах.