ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.70 / 80.50 17/12 12:50
Нал. EUR 94.03 / 94.37 17/12 12:50
Средний доход курьеров в России превысил 100 тысяч рублей
Средний доход курьеров в России растет примерно на 15% в год и в 2025 году стабильно превысил 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование ритейлера X5. Об этом пишет РИА Новости.

За последние три года доля партнеров сервиса до 35 лет выросла до 63%. Треть курьеров совмещают доставку с учебой или другой работой, а более 83% работников — мужчины.

Рост доходов курьеров напрямую связан с увеличением заказов и популярностью готовой еды: за последний год продажи упакованной еды у ритейлера выросли на 30%. Быстрая доставка особенно важна для молодежи: более половины отмечают ее значимость.

Директор по доставке X5 Digital Антон Чемеркин добавил, что почти половина тех, кто однажды попробовал себя в доставке, возвращаются снова. Каждый год это более 30 тысяч человек по всей стране: сервис работает в 158 городах.