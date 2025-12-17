С начала года в Рязанском перинатальном центре у 62 женщин родились двойни

26 пар малышей родились в положенный срок, 36 — раньше установленного срока. У 21 женщины появились на свет «королевские» двойни. У 41 жительницы — однополые дети: 16 пар девочек и 25 пар мальчиков. Самый маленький ребенок весил 930 граммов, а рекордсмен — 3 530 граммов.

