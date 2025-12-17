Рязанскую область накроет туман

Согласно прогнозу, в ближайший час с сохранением до конца суток 17 декабря, ночью и утром 18 декабря на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 м. На дорогах гололёд, местами гололедица.