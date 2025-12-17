Рязанец полгода жил с застрявшим под коленом осколком

В июне этого года 22-летний молодой человек получил ранение осколком. Он, по словам врачей, пробил надколенник насквозь, прошел через полость коленного сустава и застрял в паре миллиметров от крупного сосудисто-нервного пучка нижней конечности. Отмечается, что рязанца беспокоили постоянные боли в колене, что мешало ему ходить. После рентгена врачи выяснили, что осколок лежал на стенке подколенной вены и практически пролоббировал ее, создавая прямую угрозу кровотечения. Рязанцу провели операцию. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

Рязанец полгода жил с застрявшим под коленом осколком Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

