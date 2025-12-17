Рязань
Срд, 17
Чтв, 18
Птн, 19
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.70 / 80.50 17/12 15:21
Нал. EUR 94.04 / 94.37 17/12 15:21
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
439
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 931
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 172
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 140
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанец обокрал знакомого
Отмечается, что мужчина был в гостях у своего знакомого в Сараях, а когда уходил, прихватил с собой электроинструменты, среди которых были болгарка и бензопила. Часть украденного он оставил себе, а что-то продал и на вырученные деньги купил продукты. Возбуждено уголовное дело.

