Рязанец обокрал знакомого

Отмечается, что мужчина был в гостях у своего знакомого в Сараях, а когда уходил, прихватил с собой электроинструменты, среди которых были болгарка и бензопила. Часть украденного он оставил себе, а что-то продал и на вырученные деньги купил продукты. Возбуждено уголовное дело.

