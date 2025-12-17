Рязанцев пригласили на новогоднюю выставку-поиск дома для собак и кошек
Мероприятие состоится 20 декабря в 12:00 в Доме молодёжи. Гостей ждет празднично оформленная площадка, фотозона в новогоднем стиле, новогодняя акция «Добрая Ёлка», предновогодняя ярмарка, церемония символического «пристройства» — вручение новогодних подарков будущим владельцам.
Рязанцев пригласили на новогоднюю выставку‑поиск дома для собак и кошек. Об этом сообщили организаторы.
Вход свободный. Подробности по телефону: 8 903 640‑78‑88.
Возрастное ограничение 0+.