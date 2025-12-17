Россиян начали запугивать эпидемией гонконгского гриппа для кражи данных

В России зафиксированы случаи мошенничества с запугиванием по поводу эпидемии гонконгского гриппа. Злоумышленники звонят от имени поликлиник и требуют прийти на обязательный прием или анализы. Если жертва отказывается, мошенники угрожают вспышкой эпидемии, тяжелыми последствиями, карантином и длительной реабилитацией. Мошенники используют схему с ИИ «Ловушка для мошенников»: при согласии просят назвать код из СМС — на самом деле это код для входа на Госуслуги. Затем звонят снова, представляясь сотрудниками Центробанка, МВД или Росфинмониторинга, и пытаются запугать, утверждая, что Госуслуги взломаны и с банковского счета украдут деньги.

В России зафиксированы случаи мошенничества, связанного с запугиванием граждан эпидемией гонконгского гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Т-Банка, передает РБК.

Злоумышленники звонят от имени поликлиник и требуют от жертв прийти на якобы обязательный прием или анализы для профилактики вируса.

По словам экспертов, мошенники используют новую схему, основанную на искусственном интеллекте, называемую «Ловушка для мошенников». Если жертва отказывается от визита, злоумышленники начинают угрожать вспышкой эпидемии, тяжелыми последствиями болезни, возможным карантином и длительной реабилитацией.

Кроме того, мошенники настойчиво торопят жертв с решением, утверждая, что «записаться позже уже не получится — талонов не останется». В случае согласия они просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом для входа на Госуслуги.

Однако это лишь часть схемы. Затем жертве снова звонят, представляясь сотрудниками Центробанка, МВД или Росфинмониторинга, и пытаются запугать ее, утверждая, что предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали Госуслуги и собираются украсть деньги с банковского счета.