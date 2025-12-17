Российские банки могут начать отправлять уведомления через мессенджер Max

Российские банки могут получить возможность отправлять сообщения клиентам через мессенджер Max. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры и на банковском рынке.
Согласно информации, обсуждается перевод СМС-уведомлений от банков в Max, однако полное внедрение данной функции ожидается не ранее конца 2025 года из-за отсутствия безопасного соединения между мессенджером и банковскими системами.
Ранее компания VK, разработчик Max, вела переговоры с операторами о возможности полного перевода всех банковских уведомлений в мессенджер, однако соглашение достигнуто не было. В Минцифры уточнили, что нет планов обязать банки использовать Max для сервисных СМС, но они могут воспользоваться этой опцией для повышения безопасности. Представители Max пока не комментируют данную информацию.