Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
419
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 751
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 161
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 136
Российские банки могут начать отправлять уведомления через мессенджер Max
Российские банки могут получить возможность отправлять клиентам сообщения через мессенджер Max, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры и банковские источники. Планируется перевод СМС-уведомлений в Max, но полное внедрение ожидается не раньше конца 2025 года из-за отсутствия безопасного соединения между мессенджером и банковскими системами. Ранее VK, разработчик Max, вёл переговоры с операторами о переводе всех банковских уведомлений в мессенджер, но соглашения не было. В Минцифры подчеркнули, что нет планов обязать банки использовать Max, однако они могут добровольно выбрать этот способ для повышения безопасности. Представители Max пока не комментируют ситуацию.

