Российские банки могут начать отправлять уведомления через мессенджер Max

Российские банки могут получить возможность отправлять клиентам сообщения через мессенджер Max, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры и банковские источники. Планируется перевод СМС-уведомлений в Max, но полное внедрение ожидается не раньше конца 2025 года из-за отсутствия безопасного соединения между мессенджером и банковскими системами. Ранее VK, разработчик Max, вёл переговоры с операторами о переводе всех банковских уведомлений в мессенджер, но соглашения не было. В Минцифры подчеркнули, что нет планов обязать банки использовать Max, однако они могут добровольно выбрать этот способ для повышения безопасности. Представители Max пока не комментируют ситуацию.

