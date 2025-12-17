Роспотребнадзор опроверг слухи об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области опровергло информацию о якобы эпидемии гонконгского гриппа в регионе. В заявлении ведомства говорится, что данные сообщения, которые распространились в некоторых Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Ранее в интернете появились слухи о вспышке данного вируса в Подмосковье, что вызвало обеспокоенность среди жителей. Однако Роспотребнадзор подчеркивает, что ситуация под контролем и никаких оснований для паники нет. Ведомство призывает граждан полагаться на официальные источники информации и не поддаваться на слухи.

Управление Роспотребнадзора по Московской области опровергло информацию о якобы эпидемии гонконгского гриппа в регионе. В заявлении ведомства говорится, что данные сообщения, которые распространились в некоторых Telegram-каналах, не соответствуют действительности.

Ранее в интернете появились слухи о вспышке данного вируса в Подмосковье, что вызвало обеспокоенность среди жителей. Однако Роспотребнадзор подчеркивает, что ситуация под контролем и никаких оснований для паники нет.

Ведомство призывает граждан полагаться на официальные источники информации и не поддаваться на слухи.