РНПК провела церемонию посвящения молодых специалистов в нефтяники

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в состав «НК «Роснефть», организовала торжественное мероприятие, посвященное молодым специалистам, которые стали частью нефтяной отрасли. Все они являются недавними выпускниками российских вузов и начинают свою карьеру на нефтезаводе.

На церемонии присутствовали руководители завода, наставники, студенты направления «Химическая технология» Рязанского радиотехнического университета, а также ученики «Роснефть-класса» из школы № 43.

Многие из новых сотрудников уже проходили производственную и преддипломную практику на заводе, поэтому для них это событие стало значимым и долгожданным.

Генеральный директор РНПК Сергей Михайлов в своем напутствии отметил: «Развитие отечественной нефтепереработки требует внедрения новых технологий и знаний, открывая перед специалистами возможности для профессионального роста. Не останавливайтесь на достигнутом, осваивайте новые навыки и получайте дополнительные компетенции. Это станет основой для вашей успешной карьеры. Желаю вам быть верными своим целям, инвестировать в себя и достигать поставленных результатов».

Церемония началась с произнесения торжественной клятвы, в которой молодые нефтяники обещали постоянно повышать свой профессиональный уровень, вкладывать силы и знания в работу, проявлять инициативу и стремиться быть полезными как предприятию, так и всей отрасли.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания является крупнейшим перерабатывающим активом «Роснефти», производя более 30 видов высококачественной продукции. Трудоустройство на завод предоставляет отличные возможности для начала карьеры и самовыражения молодых специалистов.

В ходе мероприятия также были награждены лучшие наставники и молодые специалисты, отработавшие 1, 2 и 3 года. Дипломы получили выпускники программы обучения и развития молодых специалистов «Три ступени».

Для новых работников и их наставников была подготовлена насыщенная программа, включающая деловую игру, направленную на развитие коммуникации, командного духа и стратегического мышления.

Завод активно занимается подготовкой кадров и реализует корпоративную программу поддержки молодых специалистов «Три ступени», в рамках которой каждому новому сотруднику назначается наставник на три года. Наставник обучает, помогает адаптироваться в профессии и отвечает на множество производственных вопросов. Церемония посвящения служит важным этапом адаптации для новых сотрудников. Наиболее активные участники смогут войти в Совет молодых специалистов, который будет поддерживать их развитие и участие в научно-технических конференциях и общественной жизни предприятия.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, включая автомобильные бензины (в том числе экологичные «Евро 6» и Pulsar 100), дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие.