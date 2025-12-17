Рабочие завершили монтаж пролетного строения путепровода нового моста через Оку

Отмечается, что за 4 дня над действующей дорогой «Шумашь-Спасск-Рязанский» установили 11 балок. Длина каждой 33 метра. Работы велись в ночные технологические окна. На следующем этапе строительство рабочие смонтируют еще два пролета.