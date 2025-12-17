Прокуратура помогла инвалиду из Старожиловского района
По данным прокуратуры, жительница Старожилова, страдающая онкологическим заболеванием, в течение нескольких месяцев не была обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации. С регионального отделения Соцфонда взыскали компенсацию морального вреда.
Прокуратура помогла инвалиду из Старожиловского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным прокуратуры, жительница Старожилова, страдающая онкологическим заболеванием, в течение нескольких месяцев не была обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации.
С регионального отделения Соцфонда взыскали компенсацию морального вреда.