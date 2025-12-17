Прокуратура добилась выдачи льготных лекарств жительнице Рязанской области
Прокуратура Старожиловского района проверила жалобу местной жительницы и выявила нарушение закона о здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Женщина нуждалась в льготных лекарствах, но рецепт ей не выдали из-за отсутствия препарата в аптеке.
Надзорное ведомство приняло меры в отношении должностных лиц, ответственных за обеспечение населения лекарствами. После вмешательства прокуратуры рязанка получила необходимый препарат.