Прокуратура добилась выдачи льготных лекарств жительнице Рязанской области

Прокуратура Старожиловского района проверила жалобу местной жительницы и выявила нарушение закона о здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Женщина нуждалась в льготных лекарствах, но рецепт ей не выдали из-за отсутствия препарата в аптеке.