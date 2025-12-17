Появились подробности наезда «Газели» на коляску с ребенком в Рязани
Отмечается, что авария случилась во вторник, 16 декабря, около дома № 19Г по улице Чкалова. По предварительной информации, 51-летний рязанец на «ГАЗели», наехал на детскую коляску, в который находился грудной ребенок. В результате происшествия несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.
Появились подробности наезда «Газели» на коляску с ребенком в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По факту ДТП проводится проверка.