Появились подробности наезда «Газели» на коляску с ребенком в Рязани

Отмечается, что авария случилась во вторник, 16 декабря, около дома № 19Г по улице Чкалова. По предварительной информации, 51-летний рязанец на «ГАЗели», наехал на детскую коляску, в который находился грудной ребенок. В результате происшествия несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Появились подробности наезда «Газели» на коляску с ребенком в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась во вторник, 16 декабря, около дома № 19Г по улице Чкалова.

По предварительной информации, 51-летний рязанец на «ГАЗели», наехал на детскую коляску, в который находился грудной ребенок.

В результате происшествия несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.