Появились кадры с места смертельной аварии в Рязанской области

ДТП случилось во вторник, 16 декабря, между селами Попадьино и Захарово. Столкнулись три автомобиля, один человек погиб. Грузовик «Scania» ехал из Рязани и перевозил баночное пиво. Во время столкновения тягач опрокинулся в кювет, весь груз упал в снег.

Появились кадры с места смертельной аварии в Рязанской области. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП случилось во вторник, 16 декабря, между селами Попадьино и Захарово. Столкнулись три автомобиля, один человек погиб.

Грузовик «Scania» ехал из Рязани и перевозил баночное пиво. Во время столкновения тягач опрокинулся в кювет, весь груз упал в снег.