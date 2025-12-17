После трагедии в Одинцове рязанских учителей начали вызывать в отделы полиции

В среду, 17 декабря, на базе отдела МВД по Московскому району Рязани прошло собрание с представителями школ района. Директорам и заведующим учебных заведений разъяснили правила безопасного поведения для учащихся и педагогического состава школ. Также полицейские дали рекомендации, направленные на профилактику экстремизма среди несовершеннолетних, а также предупредили о высокой активности мошенников в предпраздничные и выходные дни. На собрании представитель регионального Управления Росгвардии отметил повышение качества работы сотрудников частных охранных предприятий, обслуживающих учебные заведения. Отмечается, что подобные мероприятия пройдут во всех районах города Рязани и области.

Напомним, 16 декабря 15-летний подросток напал на охранника и ученика одинцовской школы. 10-летний мальчик скончался на месте. Нападавшего задержали.

После трагедии в школах Рязанской области усилили меры безопасности.