Павел Малков: «создаем условия для развития креативной индустрии в Рязанской области»
Губернатор Павел Малков в Москве представил региональную стратегию развития креативной экономики до 2030 года. Презентация состоялась в рамках заседания экспертного совета Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба правительства.

Рязанская область в числе 13 регионов страны продемонстрировала в презентации свои подходы к выстраиванию экосистемы креативной экономики с акцентом на локальные особенности, кадровый потенциал, культурное наследие и цифровую трансформацию. На мероприятии также была представлена обновленная версия Регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий — «Стандарт 2.0». В состав экспертного совета вошли представители администрации президента России, Министерства культуры РФ, Государственной думы РФ, госкорпорации ВЭБ. РФ, фонда ДОМ. РФ, АНО «Креативная экономика», Высшей школы экономики и др.

Губернатор Павел Малков рассказал о ключевых достижениях и планах развития креативной экономики в Рязанской области. Он поблагодарил за поддержку Агентство стратегических инициатив.

«Креативные индустрии — это, прежде всего, талантливые и творческие люди. Наша задача — создать для них условия и стимулы для роста и самореализации. Сегодня в сфере креативных индустрий региона работает более 5 тысяч специалистов. Объем креативной экономики в прошлом году составил почти 20 млрд рублей. Будем использовать все доступные инструменты: гранты, новые площадки, цифровые сервисы и другие меры поддержки. К 2030 году планируем увеличить объем сектора до 55 млрд рублей. Креативные индустрии помогают создавать для людей новые сценарии жизни. Именно так мы дали новую жизнь Рязанской ВДНХ, создали арт-квартал и школу креативных индустрий, где школьники развивают свои способности и таланты. В 2027 году планируем запуск креативного кластера „Первая электростанция“ на территории бывшего хлебозавода № 1», — заявил Павел Малков.

Говоря о планах по конкретным проектам, губернатор отметил, что в Рязани начали строительство филиала Национального центра «Россия», площадь которого составит 8,5 тыс. кв. м. Он планируется к открытию в следующем году.

В рамках мероприятия губернатор Павел Малков и директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде подписали соглашение о внедрении обновленной версии регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив. Рязанская область заключила такое соглашение одной из первых в стране. Новый «Стандарт 2.0» приходит на смену первой версии, которая представляла собой комплекс из 12 рекомендуемых шагов для создания в субъектах систем поддержки креативного бизнеса. Обновленный документ расширен до 14 шагов, включая новые блоки, посвященные привлечению инвестиций и защите интеллектуальной собственности.

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила:

«Регистандарт 2.0″ углубляет практику формирования устойчивых экосистем и выводит на новый уровень взаимодействие регионов, включая создание совместных цепочек кооперации и продвижение креативного продукта. Первая версия Стандарта за два года стала эффективной программой объединения всех ключевых игроков креативного рынка на региональном уровне. Благодаря ей удалось определить специализацию отдельных регионов в креативных индустриях, на которую можно опираться при развитии конкретных отраслей. Кроме того, методология АСИ позволила сформировать комплексный взгляд на развитие креативной сферы в регионах — от работы с сообществом до вовлечения первых лиц, развития инфраструктуры и создания „умных“ мер поддержки».