Павел Малков: «По каждому из поступивших на мою прямую линию вопросов жителей обязательно провести работу»

Губернатор Павел Малков в ходе заседания правительства Рязанской области заявил о важности проведения работ по вопросам, поступившим в ходе прямой линии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что в ходе прямой линии с жителями региона, которая состоялась 11 декабря, поступило более 1000 вопросов, все они зафиксированы в единой базе.

«По каждому из этих вопросов граждан необходимо обязательно провести работу, в том числе обеспечить прямую связь с теми, кто эти вопросы направил или озвучил во время трансляции. Качество ответов буду обязательно смотреть. Некоторые — зачитывать на заседании регионального правительства. Прошу заместителей председателя правительства региона взять на контроль все вопросы по своим профильным блокам», — отметил Павел Малков.

Кроме того, губернатор отметил, что в пятницу, 19 декабря, состоится «Прямая линия» с президентом В. В. Путиным.

«Глав всех ведомств и муниципальных образований прошу быть на связи. Внимательно слушать то, о чем говорят люди, на что обращают внимание и что спрашивают. Если это касается Рязанской области — сразу же реагировать. Нужно быть готовыми ответить на любые вопросы и после завершения „Прямой линии“ президента РФ. Каждый вопрос, касаемый Рязани и Рязанской области, будем отрабатывать», — подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил также, что с января 2026 года в регионе начнется очередная серия публичных отчетов перед гражданами: зампреды правительства региона представят итоги работы своих блоков за последний год.

«Нужно рассказать жителям о приоритетах в работе, о результатах. Причем в простой, понятной и доступной форме, на это обращаю особое внимание. И сделайте, пожалуйста, так, чтобы было интересно, проявите фантазию, чтобы это не было сухим отчетом. Я тоже обязательно посмотрю, что получится», — сказал Павел Малков.