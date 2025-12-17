Рязань
Опубликована программа мероприятий «Новогодней столицы» на 20-21 декабря
Опубликована программа мероприятий «Новогодней столицы» на 20-21 декабря. Об этом сообщает сайт «Новогодняя столица Рязань».

20 декабря в Рязани пройдет фестиваль «Зима рассказывает сказки». Мероприятия стартуют с 12:00 на Лыбедском бульваре. В этот день рязанцев ждут различные мастер-классы, видео-программы, спортивные мероприятия, выступления продюсерского центра «Медиа — Формат», школы диджеинга «СOMMUNITY MUSIC», кавер-группы «LAVA BAND», шоу-группы «БЛЕSТКИ».

Главная сцена

  • 12:00-12:30 Зарядка с чемпионом
  • 13:00-16:00 «Новогодняя симфония в скопинских тонах» (Рязанская областная филармония, Скопинский район, г. Скопин)
  • 16:10-16:55 Видеопрограмма «Танцуем со Снежанушкой»
  • 17:00-17:30 Выступление Продюсерского центра «Медиа — Формат»
  • 17:30-18:30 Выступление школы диджеинга «СOMMUNITY MUSIC»
  • 18:30-19:00 Выступление кавер-группы «LAVA BAND»
  • 19:00-20:00 Выступление шоу-группы «БЛЕSТКИ»

Терем Деда Мороза

12:00-20:00

  • Почта Деда Мороза
  • Ёлка желаний
  • Мастер-классы

Мастерские Деда Мороза (павильон 1 и 2)

12:00-18:00

  • Мастер-классы по рукоделию

Центр здоровья

13:00-19:00

  • Скрининговые обследования населения

Гастрономия

11:00-22:00

  • Кухня Рязанского края
  • Работа гастрономических сервисов

Ярмарка

11:00-22:00

  • Ярмарка рязанских ремесленников

Каток

  • 11:00-22:00 Каток
  • 11:00-11:45 Мастер-класс фигуристов / хоккеистов

Стадион «Рязань-Арена»

12:00-18:00

  • Площадка «Знакомство с ГТО»

Выставки

12:00-22:00

  • Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области
  • Аллея креативных елок

21 декабря в Рязани пройдет фестиваль «Промфест». Он стартует с 12:00 с новогодней зарядки. Мероприятия также пройдут на Лыбедском бульваре. Официальное открытие «Промфеста» состоится в 17:00. Рязанцев ждет презентация коллекций одежды от рязанских дизайнеров, выступления группы «Балалайка-62», «DJ Ansti» и световое шоу. Помимо этого, жители города смогут пройти различные мастер-классы, посетить спортивные мероприятия, а также пройти скрининговые обследования в Центре здоровья.

Главная сцена

  • 12:00-12:30 Новогодняя зарядка
  • 13:00-16:00 «В Рязанском царстве, в Новогоднем государстве…» (Рязанский колледж культуры)
  • 16:00-17:00 Концертная программа и конкурсы с ценными призами
  • 17:00-18:00 Официальное открытие «ПРОМфест»
  • 18:00-19:00 «ПРОМкутюр» (Презентация коллекций одежды от рязанских дизайнеров)
  • 19:00-19:30 Выступление группы «Балалайка-62»
  • 19:30-20:40 Выступление «DJ Ansti»
  • 20:40-21:00 Световое шоу

Терем Деда Мороза

12:00-20:00

  • Почта Деда Мороза
  • Ёлка желаний
  • Мастер-классы

Мастерская Деда Мороза (павильон 1)

  • 12:00-16:55 Мастер-класс «Нарядим вместе ПРОМ-ёлку»
  • 17:00-18:00 Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой

Мастерская Деда Мороза (павильон 2)

  • 12:00-18:00 Мастер-классы по рукоделию

Центр здоровья

  • 13:00-19:00 Скрининговые обследования населения

Гастрономия

11:00-22:00

  • Кухня Рязанского края
  • Работа гастрономических сервисов

Ярмарка

11:00-22:00 Ярмарка рязанских ремесленников

Каток

  • 11:00-22:00 Каток

Стадион «Рязань-Арена»

  • 12:00-18:00 Площадка «Знакомство с ГТО»

Рязань Спортивная

  • 12:30-13:00 Северная ходьба

Рязань Индустриальная

12:00-18:00

  • Презентация арт-объектов и фотозон от промышленных предприятий
  • ПРОМквест
  • Экскурсии

Выставки

12:00-22:00

  • Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области
  • Аллея креативных елок.

