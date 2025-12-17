Опубликована программа мероприятий «Новогодней столицы» на 20-21 декабря. Об этом сообщает сайт «Новогодняя столица Рязань».
20 декабря в Рязани пройдет фестиваль «Зима рассказывает сказки». Мероприятия стартуют с 12:00 на Лыбедском бульваре. В этот день рязанцев ждут различные мастер-классы, видео-программы, спортивные мероприятия, выступления продюсерского центра «Медиа — Формат», школы диджеинга «СOMMUNITY MUSIC», кавер-группы «LAVA BAND», шоу-группы «БЛЕSТКИ».
Главная сцена
- 12:00-12:30 Зарядка с чемпионом
- 13:00-16:00 «Новогодняя симфония в скопинских тонах» (Рязанская областная филармония, Скопинский район, г. Скопин)
- 16:10-16:55 Видеопрограмма «Танцуем со Снежанушкой»
- 17:00-17:30 Выступление Продюсерского центра «Медиа — Формат»
- 17:30-18:30 Выступление школы диджеинга «СOMMUNITY MUSIC»
- 18:30-19:00 Выступление кавер-группы «LAVA BAND»
- 19:00-20:00 Выступление шоу-группы «БЛЕSТКИ»
Терем Деда Мороза
12:00-20:00
- Почта Деда Мороза
- Ёлка желаний
- Мастер-классы
Мастерские Деда Мороза (павильон 1 и 2)
12:00-18:00
- Мастер-классы по рукоделию
Центр здоровья
13:00-19:00
- Скрининговые обследования населения
Гастрономия
11:00-22:00
- Кухня Рязанского края
- Работа гастрономических сервисов
Ярмарка
11:00-22:00
- Ярмарка рязанских ремесленников
Каток
- 11:00-22:00 Каток
- 11:00-11:45 Мастер-класс фигуристов / хоккеистов
Стадион «Рязань-Арена»
12:00-18:00
- Площадка «Знакомство с ГТО»
Выставки
12:00-22:00
- Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области
- Аллея креативных елок
21 декабря в Рязани пройдет фестиваль «Промфест». Он стартует с 12:00 с новогодней зарядки. Мероприятия также пройдут на Лыбедском бульваре. Официальное открытие «Промфеста» состоится в 17:00. Рязанцев ждет презентация коллекций одежды от рязанских дизайнеров, выступления группы «Балалайка-62», «DJ Ansti» и световое шоу. Помимо этого, жители города смогут пройти различные мастер-классы, посетить спортивные мероприятия, а также пройти скрининговые обследования в Центре здоровья.
Главная сцена
- 12:00-12:30 Новогодняя зарядка
- 13:00-16:00 «В Рязанском царстве, в Новогоднем государстве…» (Рязанский колледж культуры)
- 16:00-17:00 Концертная программа и конкурсы с ценными призами
- 17:00-18:00 Официальное открытие «ПРОМфест»
- 18:00-19:00 «ПРОМкутюр» (Презентация коллекций одежды от рязанских дизайнеров)
- 19:00-19:30 Выступление группы «Балалайка-62»
- 19:30-20:40 Выступление «DJ Ansti»
- 20:40-21:00 Световое шоу
Терем Деда Мороза
12:00-20:00
- Почта Деда Мороза
- Ёлка желаний
- Мастер-классы
Мастерская Деда Мороза (павильон 1)
- 12:00-16:55 Мастер-класс «Нарядим вместе ПРОМ-ёлку»
- 17:00-18:00 Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой
Мастерская Деда Мороза (павильон 2)
- 12:00-18:00 Мастер-классы по рукоделию
Центр здоровья
- 13:00-19:00 Скрининговые обследования населения
Гастрономия
11:00-22:00
- Кухня Рязанского края
- Работа гастрономических сервисов
Ярмарка
11:00-22:00 Ярмарка рязанских ремесленников
Каток
- 11:00-22:00 Каток
Стадион «Рязань-Арена»
- 12:00-18:00 Площадка «Знакомство с ГТО»
Рязань Спортивная
- 12:30-13:00 Северная ходьба
Рязань Индустриальная
12:00-18:00
- Презентация арт-объектов и фотозон от промышленных предприятий
- ПРОМквест
- Экскурсии
Выставки
12:00-22:00
- Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области
- Аллея креативных елок.
Возрастное ограничение 0+