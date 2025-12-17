Малков обратил внимание на жалобы рязанцев на скользкие тротуары
«Была теплая погода, потом похолодание, потом опять теплая погода. Сразу вижу от жителей жалобы на уборку тротуаров, да и сам хожу и вижу, что все не так просто», — сказал глава региона. Глав муниципалитетов он призвал взять на личный контроль проблему.
Губернатор Павел Малков обратил внимание на жалобы рязанцев на скользкие тротуары. Это произошло на заседании правительства региона в среду, 17 декабря.
Напомним, рязанцы пожаловались на уборку тротуаров.