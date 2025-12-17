Губернатор Павел Малков анонсировал публичные отчеты зампредов правительства

Губернатор Павел Малков анонсировал публичные отчеты заместителей председателя правительства Рязанской области. Это произошло на заседании регионального правительства 17 декабря.

Серия публичных отчетов стартует в январе 2026 года. Глава региона отметил, что рассказывать жителям региона стоит не только об успехах, но и о том, что сделать не получилось.

«Нужно рассказать жителям о приоритетах в работе в простой, понятной и доступной форме. И сделайте, пожалуйста, так, чтобы было интересно, проявите фантазию, чтобы это не было сухим отчетом. Я тоже обязательно посмотрю, что получится», — подчеркнул Малков.

Также он отметил, что в пятницу 19 декабря пройдет прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поручил главам всех ведомств быть на связи, внимательно слушать, о чем граждане говорили президенту. Если проблема коснулась Рязанской области, он призвал сразу же реагировать и отрабатывать.