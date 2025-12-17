Госдума приняла закон об ответственности за тонировку автомобилей из ЕАЭС

Депутаты Госдумы России приняли новый закон, который касается ответственности за слишком темную тонировку стекол автомобилей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Теперь за тонировку машин, которые были привезены из стран ЕАЭС (Южная Осетия, Абхазия, Грузия, Армения), водители тоже могут получить штраф. Ранее в законе говорилось, что передние стекла должны пропускать определенное количество света, но это правило не распространялось на автомобили из других стран. Теперь изменения в законе помогут сотрудникам ГИБДД наказывать водителей таких машин за нарушение правил тонировки.

