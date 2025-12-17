Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
Чтв, 18
Птн, 19
ЦБ USD 80.38 0.95 18/12
ЦБ EUR 94.15 0.34 18/12
Нал. USD 80.70 / 80.50 17/12 18:00
Нал. EUR 94.00 / 94.79 17/12 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
450
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 983
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 178
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Главой Чучковского округа стал Алексей Кондрашов
Отмечается, что в среду, 17 декабря, на заседании думы Чучковского муниципального округа местные депутаты заслушали представление конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы. По решению комиссии первое место занял действующий глава Алексей Кондрашов. Его поддержали большинством голосов депутаты (9 из10). В итоге Алексей Кондрашов избран главой округа сроком на пять лет. С 25 декабря он приступает к своим обязанностям.

Главой Чучковского округа стал Алексей Кондрашов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что в среду, 17 декабря, на заседании думы Чучковского муниципального округа местные депутаты заслушали представление конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы.

По решению комиссии первое место занял действующий глава Алексей Кондрашов. Его поддержали большинством голосов депутаты (9 из10).

В итоге Алексей Кондрашов избран главой округа сроком на пять лет.

С 25 декабря он приступает к своим обязанностям.