Главой Чучковского округа стал Алексей Кондрашов

Отмечается, что в среду, 17 декабря, на заседании думы Чучковского муниципального округа местные депутаты заслушали представление конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы. По решению комиссии первое место занял действующий глава Алексей Кондрашов. Его поддержали большинством голосов депутаты (9 из10). В итоге Алексей Кондрашов избран главой округа сроком на пять лет. С 25 декабря он приступает к своим обязанностям.