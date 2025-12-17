Рязань
Глава региона опроверг информацию о закрытии травматологии в Касимовском округе
Павел Малков заявил, что ни одно действующее медицинское учреждение в регионе закрываться не будет. Это заявление было сделано в ответ на слухи о возможном закрытии травматологического отделения в Касимовском округе. Малков отметил, что подобные сообщения о закрытии медорганизаций продолжают появляться, несмотря на официальные опровержения, и используются для формирования негативного информационного фона. Также на заседании обсуждалось состояние детского инфекционного отделения Областной детской клинической больницы в Рязани, которое сейчас размещено в здании бывшего детского сада. В 2026 году планируется косметический ремонт, а в долгосрочной перспективе — строительство нового корпуса при наличии финансирования.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что ни одно действующее медицинское учреждение, «несущее содержательную функцию», в регионе закрываться не будет. Заявление он сделал на заседании правительства 17 декабря из-за распространения информации о возможном закрытии травматологического отделения в Касимовском округе.

По словам губернатора, подобные сообщения о закрытии тех или иных медорганизаций периодически появляются, несмотря на многократные официальные опровержения, и зачастую используются для формирования негативного информационного фона.

На заседании также подняли вопрос о состоянии детского инфекционного отделения Областной детской клинической больницы на улице Садовой в Рязани.

По информации минздрава, отделение разместили в здании бывшего детского сада. В 2026 году там проведут косметический ремонт, сообщил министр здравоохранения Александр Пшенников. В долгосрочной перспективе планируется строительство нового корпуса. Это произойдет при выделении финансирования.