Глава региона опроверг информацию о закрытии травматологии в Касимовском округе

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что ни одно действующее медицинское учреждение, «несущее содержательную функцию», в регионе закрываться не будет. Заявление он сделал на заседании правительства 17 декабря из-за распространения информации о возможном закрытии травматологического отделения в Касимовском округе.

По словам губернатора, подобные сообщения о закрытии тех или иных медорганизаций периодически появляются, несмотря на многократные официальные опровержения, и зачастую используются для формирования негативного информационного фона.

На заседании также подняли вопрос о состоянии детского инфекционного отделения Областной детской клинической больницы на улице Садовой в Рязани.

По информации минздрава, отделение разместили в здании бывшего детского сада. В 2026 году там проведут косметический ремонт, сообщил министр здравоохранения Александр Пшенников. В долгосрочной перспективе планируется строительство нового корпуса. Это произойдет при выделении финансирования.