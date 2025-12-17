Физлиц могут обязать устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто

Отмечается, что в настоящее время в России эксплуатируется более 12,9 млн транспортных средств, оснащенных УВЭОС, их доля составляет всего 23% от общего количества эксплуатируемых транспортных средств. Поэтому Минпромторг России предлагает с 1 апреля 2026 года сделать обязательной установку кнопки SOS для авто, ввозимых в страну физлицами. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.