Четырем рязанцам, получившим травмы на производстве, вручили ключи от авто

Четырем рязанцам, получившим травмы на производстве, вручили ключи от авто. Об этом сообщает Соцфонд.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается поставка еще шести машин.

Транспортные средства адаптированы под индивидуальные потребности и физические возможности каждого рязанца.

Владельцы автомобилей пострадали, будучи официально трудоустроенными. Именно этот факт обеспечил их право на поддержку в рамках системы социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Специальный транспорт предоставляется раз в семь лет на основании заключения бюро медико-социальной экспертизы.