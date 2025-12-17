Белоусов заявил, что пропавших российских военных стали находить в три раза чаще

Белоусов заявил, что пропавших российских военных стали находить в три раза чаще. Об этом РИА Новости рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По его словам, количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Оно достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго», — заявил Белоусов.

Он отметил, что 90% раненных на поле боя спасают. Министр добавил, что в текущем году почти все военнослужащие были обучены тактической медицине, а в войска были поставлены свыше 1,2 млн аптечек, доработанных с учетом боевого опыта.