Жители Рязанской области пожаловались на отсутствие школьного маршрута для детей

Общественники Скопина Рязанской области обратились к губернатору с просьбой решить проблему школьного маршрута в деревне Ивановка. Пост опубликовали в Telegram-канале «Скопин народный».

Уже около пяти лет жители добиваются организованного транспорта для детей. В 2022 году губернатор дал распоряжение построить дорогу и запустить маршрут, однако ситуация не изменилась.

По словам жителей, вчера около 16:30 ребенок возвращался со школы по лесной дороге в сумерках: вокруг ни души, впереди кладбище, внизу — морг. Дети идут пешком в полной изоляции, что вызывает опасения за их безопасность.