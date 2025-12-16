Заявления Зеленского посчитали угрозой мирным переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о необходимости «склонить» Россию к миру ставит под угрозу переговоры, считает Богдан Безпалько, член Совета по национальным отношениям при президенте РФ и замдиректора Центра украинистики МГУ. Во время выступления в парламенте Нидерландов Зеленский призвал заставить Россию принять мировые правила, что, по мнению Безпалько, может сорвать мирные переговоры из-за отсутствия компромиссов. Он отмечает, что Зеленский поддерживается европейскими политиками и демократами США, однако Россия способна и вести переговоры, и продолжать боевые действия, поэтому важна не только риторика, но и ситуация на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский своими недавними заявлениями о необходимости «склонить» Россию к миру ставит под угрозу процесс мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил Богдан Безпалько, член Совета по национальным отношениям при президенте РФ и заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова, передает «Газета.Ru».

Во время своего выступления в парламенте Нидерландов во вторник Зеленский призвал международное сообщество «заставить» Россию принять мировые правила, утверждая, что это является шагом к длительному миру на Украине. Однако Безпалько считает, что такие заявления могут сорвать мирные переговоры, так как без компромиссных решений не будет достигнуто устойчивое соглашение, которое учитывало бы интересы обеих сторон.

Эксперт отметил, что Зеленский получает поддержку от европейских политиков и рассчитывает на поддержку демократической партии США. Однако, по его мнению, Россия может позволить себе как продолжать переговоры, так и вести военные действия, что делает важным не только слова украинского лидера, но и текущую ситуацию на фронте.