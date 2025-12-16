Врачи рассказали рязанцам, к каким необычным заболеваниям приводит стресс

Когда человек испытывает стресс, его организм вырабатывает гормон кортизол. Если стресс длится долго, этот гормон начинает вредить деснам сразу несколькими способами. Кортизол ослабляет защитные силы организма, из-за чего бактерии легче атакуют десны. Гормон стресса снижает выработку коллагена — белка, который обеспечивает прочность и эластичность десен. Из-за этого они легче повреждаются и дольше заживают.

Длительный стресс может привести к таким заболеваниям десен, как гингивит и пародонтит. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-пародонтолог Дмитрий Шавров.

Он запускает производство особых веществ, которые заставляют ткани воспаляться сильнее и дольше. Поэтому у людей в постоянном стрессе часто обостряются проблемы с деснами.