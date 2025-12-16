Врачи обнаружили у рязанки новообразование во время плановой диспансеризации

Отмечается, что диспансеризацию женщина проходила в городской поликлинике № 2. Несмотря на отсутствие жалоб и каких-либо симптомов, исследование позволило обнаружить новообразование молочной железы. С помощью лечения развитие заболевания удалось предотвратить. В минздраве подчеркнули, что женщинам рекомендуется проходить маммографию не реже одного раза в два года, а при появлении любых тревожных симптомов — обращаться к врачу без промедления.