В Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории

В Рязанской области прокуратура утвердила обвинительное заключение против двух мужчин, которые обвиняются в производстве и продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Известно, что они организовали нарколабораторию в Сапожковском районе и с апреля по май 2024 года произвели более 130 кг мефедрона. Сотрудники правоохранительных органов остановили их деятельность во время оперативных мероприятий. Мужчины находятся под стражей, а дело передано в Рязанский областной суд для дальнейшего рассмотрения.

