В Рязани суд обязал собственника сохранить культурное наследие

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области обратилась в суд с требованием заставить владельца здания на улице Свободы, 39, провести работы по его сохранению.

По информации ведомства, иск подан после того, как собственник не выполнил предписания инспекции.

«Подано исковое заявление о понуждении собственника памятника к проведению работ по его сохранению», — говорится в сообщении инспекции.

Фото: Инспекция по охране ОКН Рязанской области