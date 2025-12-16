В Рязани оштрафовали двух председателей ТСЖ за нарушения

Председатель правления ТСЖ «Эверест» привлечен к административной ответственности по факту неисполнения предписания Госжилинспекции по размещению годового отчета за 2024 год. Ему назначен штраф 5000 рублей. По факту непредоставления в инспекцию сведений о размере средств, начисленных на капитальный ремонт и поступивших в качестве взносов, а также сведений о размере остатка на специальном счете за III квартал 2025 года председатель ТСЖ «Урицкого 60» оштрафован на 3000 рублей.

