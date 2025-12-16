В России ужесточат правила микрозаймов с 2026 года

Госдума России приняла закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи микрозаймов, направленный на снижение долговой нагрузки и защиту прав заемщиков. Закон был одобрен во втором и третьем чтениях, передает издание «Абзац».
С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по потребительским займам будет снижена с 130% до 100% годовых, что означает, что заемщики не смогут заплатить более двойной суммы долга с учетом процентов, комиссий и штрафов.
Кроме того, вводятся ограничения на количество крупных займов: с октября 2026 года россияне смогут иметь не более двух таких договоров одновременно, а с апреля 2027 года — только один. После погашения займа будет установлен трехдневный «период охлаждения» перед оформлением нового кредита.
Закон также расширяет возможности для бизнеса: максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с 5 до 15 миллионов рублей.