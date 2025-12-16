В России стали реже выдавать гражданство

В МВД рассказали, что за первые девять месяцев 2025 года российское гражданство получили 110,8 тысячи человек, что на треть меньше, чем в предыдущем году. Отмечается, что основной причиной снижения стало ужесточение миграционного законодательства. Также в прошлые годы значительное количество паспортов РФ выдавалось жителям новых регионов. Согласно статистике, в основном гражданство получают выходцы из ближнего зарубежья и стран Азии. Тем не менее, число выданных патентов для граждан СНГ увеличилось на 32%, а количество разрешений на работу для иностранных специалистов из дальних визовых стран возросло на 52%.

В России стали реже выдавать гражданство. Об этом сообщают « Известия ».

В МВД рассказали, что за первые девять месяцев 2025 года российское гражданство получили 110,8 тысячи человек, что на треть меньше, чем в предыдущем году.

Отмечается, что основной причиной снижения стало ужесточение миграционного законодательства. Также в прошлые годы значительное количество паспортов РФ выдавалось жителям новых регионов. Согласно статистике, в основном гражданство получают выходцы из ближнего зарубежья и стран Азии.

Тем не менее, число выданных патентов для граждан СНГ увеличилось на 32%, а количество разрешений на работу для иностранных специалистов из дальних визовых стран возросло на 52%.