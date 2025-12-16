В России предложили заменить корпоратив на выплату 13-й зарплаты сотрудникам

В России предложили заменить корпоратив на выплату 13-й зарплаты сотрудникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он выступил против масштабных корпоративных праздников в условиях проведения спецоперации.

«Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги направьте лучше на 13-ю зарплату сотрудникам. Не себе любимым, не топ-менеджерам, а своим работникам», — сказал Миронов.