В России предложили заменить корпоратив на выплату 13-й зарплаты сотрудникам
В России предложили заменить корпоратив на выплату 13-й зарплаты сотрудникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.
Он выступил против масштабных корпоративных праздников в условиях проведения спецоперации.
«Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги направьте лучше на 13-ю зарплату сотрудникам. Не себе любимым, не топ-менеджерам, а своим работникам», — сказал Миронов.