В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 1520 боевиков.

ВС РФ отразили две атаки штурмового полка ВСУ «Скала», пытавшегося вернуть утраченные позиции в районе Родинского в ДНР.

Средства ПВО сбили 180 беспилотников.

Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области.