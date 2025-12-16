В Гвардейском сквере после просьбы рязанки установили новогоднюю елку

В Гвардейском сквере на улице Чкалова после просьбы рязанки установили новогоднюю елку. Комментарии опубликовали в соцсетях. Женщина обратилась к горадминистрации в комментариях под постами губернатора Павла Малкова с просьбой установить ель в Гвардейском сквере. В мэрии ей ответили, что планов на установку не было. Однако спустя день, женщина прислала фото с украшенной елью из сквера. Рязанка поблагодарила администрацию.

