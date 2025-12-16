В Чучковском районе прошли учения по ликвидации оспы мелкого рогатого скота

15 декабря в Чучковском районе ветеринары провели учения, чтобы подготовиться к борьбе с возможной вспышкой оспы у овец и коз. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ветеринарии Рязанской области. Специалисты отработали ключевые действия при регистрации инфекционного заболевания. Они изучили, как правильно зарегистрировать болезнь и устранить её последствия, а также провели профилактические мероприятия на предотвращение распространения инфекции.

15 декабря в Чучковском районе ветеринары провели учения, чтобы подготовиться к борьбе с возможной вспышкой оспы у овец и коз. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ветеринарии Рязанской области.

Специалисты отработали ключевые действия при регистрации инфекционного заболевания. Они изучили, как правильно зарегистрировать болезнь и устранить её последствия, а также провели профилактические мероприятия на предотвращение распространения инфекции.

Фото: Главное управление ветеринарии Рязанской области