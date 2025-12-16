ТАСС: с территории Украины вернулись 15 россиян, чтобы воссоединиться с семьями

Среди них 12 женщин и трое мужчин. Из России на Украину также должны вернуться 15 человек. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, пять человек не смогли прибыть на Украину из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области.