Синоптики рассказали, на сколько задержится потепление в Рязанской области

Синоптики рассказали, на сколько задержится потепление в Центральной России. Об этом пишет RT со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Вплоть до воскресенья жителей ожидает однообразная метеорологическая картина с ночными температурами около нуля и небольшими минусовыми значениями, а днём — слабым плюсом.

Существенных осадков не прогнозируется, ветер будет умеренным, влажность — повышенной, а атмосферное давление немного превысит климатическую норму.

Также специалист отметил, что как минимум до 28 декабря синоптические данные не указывают на вероятность выпадения снега.